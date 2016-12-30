МЗС РФ запропонував вислати 35 американських дипломатів – С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації пропонує президенту РФ Володимиру Путіну вислати з країни 31 співробітника посольства США і 4 співробітників американського генконсульства в Санкт-Петербурзі. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН з посланням на РІА Новини.
Міністр переконаний, що "витівки" американської сторони не повинні залишитися без відповіді.
"Російський МЗС разом з колегами з інших відомств вніс пропозицію на розгляд президента Російської Федерації про те, щоб оголосити персонами нон-грата 31 співробітника посольства США в Москві і 4 дипломатів з генерального консульства США в Санкт-Петербурзі", - сказав С.Лавров.
Крім того, за словами Лаврова, запропоновано заборонити американцям користуватися їх дачею в Срібному бору в Москві і складом на вулиці Дорожня.
"Розраховуємо, що ці пропозиції будуть розглянуті оперативно", - зазначив глава МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.