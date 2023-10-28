мид рф передало ХАМАС список вероятных заложников: в группировке обещают проработать, ведь "смотрят на россию как на ближайшего друга"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Дипломатическое ведомство страны-агрессора направило палестинскому вооруженному формированию ХАМАС список из восьми человек с двойным гражданством, которые, вероятно, находятся среди заложников палестинской группировки. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Руководитель отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук признал, что ранее рф передала данные о людях с двойным гражданством. В частности он добавил, что ХАМАС ищет людей из российского списка.
Цитата
"От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем прорабатывать, потому что мы смотрим на россию как на нашего ближайшего друга", - сказал представитель вооруженного формирования ХАМАС.
"Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим", - заявил он.
Дополнение
Следует отметить, что ранее ХАМАС освободил несколько израильских заложников, которых удерживали в секторе Газа. Представитель военного крыла ХАМАС, имеющий псевдоним Абу Обейда, в начале этой недели заявил, что израильских заложников освобождают по «гуманитарным причинам» при посредничестве Египта и Катара.