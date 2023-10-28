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Калибр (семейство ракет)

мид рф передало ХАМАС список вероятных заложников: в группировке обещают проработать, ведь "смотрят на россию как на ближайшего друга"

Киев • УНН

 • 62266 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Дипломатическое ведомство страны-агрессора направило палестинскому вооруженному формированию ХАМАС список из восьми человек с двойным гражданством, которые, вероятно, находятся среди заложников палестинской группировки. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

мид рф передало ХАМАС список вероятных заложников: в группировке обещают проработать, ведь "смотрят на россию как на ближайшего друга"

Детали

Руководитель отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук признал, что ранее рф передала данные о людях с двойным гражданством. В частности он добавил, что ХАМАС ищет людей из российского списка.

Цитата

"От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем прорабатывать, потому что мы смотрим на россию как на нашего ближайшего друга", - сказал представитель вооруженного формирования ХАМАС.

"Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим", - заявил он.

Дополнение

Следует отметить, что ранее ХАМАС освободил несколько израильских заложников, которых удерживали в секторе Газа. Представитель военного крыла ХАМАС, имеющий псевдоним Абу Обейда, в начале этой недели заявил, что израильских заложников освобождают по «гуманитарным причинам» при посредничестве Египта и Катара.

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