мзс рф передало ХАМАС список імовірних заручників: в угрупованні обіцяють опрацювати, бо "дивляться на росію як на найближчого друга"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Дипломатичне відомство країни-агресора надіслало палестинському збройному формуванню ХАМАС список із восьми осіб з подвійним громадянством, які, імовірно, перебувають серед заручників палестинського угрупування. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Керівник відділу із зовнішніх зв'язків ХАМАС Муса Абу Марзук визнав, що раніше рф передала дані про людей із подвійним громадянством. Зокрема він додав, що ХАМАС шукає людей з російського списку.
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"Від російської сторони, через мзс, ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно будемо опрацьовувати, тому що ми дивимося на росію як на нашого найближчого друга", - сказав представник збройного формування ХАМАС.
"Це складно, але ми шукаємо. І щойно знайдемо, то відпустимо", - заявив він.
Доповнення
Слід зазначити, що раніше ХАМАС звільнив кілька ізраїльських заручників, яких утримували в секторі Газа. Речник військового крила ХАМАС, який має псевдонім Абу Обейда, на початку цього тижня заявив, що ізраїльських заручників звільняють з «гуманітарних причин» за посередництва Єгипту та Катару.