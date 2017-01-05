МИД о взрыве в Измире: украинцев среди пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Генеральное консульство Украины в Турции сообщило, что украинцев среди пострадавших в результате взрыва в городе Измир нет. Об этом говорится на официальной странице в Twitter Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня взрыв прогремел у здания суда в Измире. У входа взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли сотрудник полиции и сотрудник суда, еще 5 человек получили ранения. Полиция ликвидировала двух террористов, еще одного ищут.