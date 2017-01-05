МЗС про вибух в Ізмірі: українців серед потерпілих немає

"Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними,в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.