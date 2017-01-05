МЗС про вибух в Ізмірі: українців серед потерпілих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Генеральне консульство України в Туреччині повідомило, що українців серед потерпілих у результаті вибуху в місті Ізмір немає. Про це йдеться на офіційній сторінці у Twitter Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
"Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними,в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.