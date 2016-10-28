МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в центральные регионы Италии

"МИД Украины рекомендует гражданам Украины без острой необходимости временно воздержаться от поездок в центральные регионы Италии, пострадавшие в результате землетрясения 26 октября 2016 года (регионы Марке и Умбрия)", - сказано в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Итальянской Республике по телефону: +39 38 904 00 00 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57 .