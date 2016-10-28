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15 марта, 19:03 • 116251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169877 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139984 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132280 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113917 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106101 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101908 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136509 просмотра

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МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в центральные регионы Италии

МИД порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в центральные регионы Италии

Киев • УНН

 • 10151 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в центральные регионы Италии, пострадавшие в результате землетрясения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"МИД Украины рекомендует гражданам Украины без острой необходимости временно воздержаться от поездок в центральные регионы Италии, пострадавшие в результате землетрясения 26 октября 2016 года (регионы Марке и Умбрия)", - сказано в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Итальянской Республике по телефону: +39 38 904 00 00 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57 .

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