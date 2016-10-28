МЗС порекомендувало українцям утриматись від поїздок у центральні регіони Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України порекомендувало українцям утриматись від поїздок у центральні регіони Італії, які постраждали внаслідок землетрусу. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС України.
“МЗС України рекомендує громадянам України без нагальної необхідності тимчасово утриматись від поїздок у центральні регіони Італії, які постраждали внаслідок землетрусу 26 жовтня 2016 року (регіони Марке та Умбрія)”, — сказано у повідомленні.
У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Італійській Республіці за номером телефону: