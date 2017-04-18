МИД предупредил украинцев о продлении чрезвычайного положения в Турции

"Турция продолжила чрезвычайное положение еще на три месяца. Рекомендации МИД украинцам остаются в силе", - говорится в сообщении.

Добавим, соответствующие рекомендации МИД обнародовал в июле прошлого года. В украинском внешнеполитическом ведомстве тогда предупредили, что чрезвычайное положение в Турции означает, что вводятся отдельные ограничения на передвижение, проведение митингов, демонстраций, собраний; могут проводиться выборочные проверки документов; приостанавливаются или запрещаются различные развлекательные мероприятия; может быть запрещен въезд/выезд отдельных лиц из Турции; усиливается контроль СМИ, некоторые из которых могут быть запрещены или ограничен доступ к ним; в случае возникновения соответствующих обстоятельств без специального разрешения может изыматься или конфисковываться имущество.

В связи с этим МИД отметил, что граждане Украины, которые в ближайшее время планируют поездки в Турцию или уже находятся на ее территории, должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

МИД Украины призвал граждан Украины минимизировать, за исключением случаев крайней необходимости, срок и географию своего пребывания в городах Анкара и Стамбул к окончательной нормализации обстановки.

Также в дипведомством посоветовали избегать длительного пребывания в транспортных терминалах (аэропорты, морские порты, железнодорожные и автобусные вокзалы), на узловых остановках общественного транспорта, ограничить посещение административных зданий, крупных торгово-развлекательных комплексов, избегать посещения мест проведения митингов и демонстраций, внимательно следить за новостями о развитии ситуации безопасности, придерживаться рекомендаций правоохранительных органов относительно правил передвижения по территории страны, сообщать о планируемой путешествии администрацию отеля или представителей туроператора, своих родных.

Напомним, правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения.