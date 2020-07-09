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МИД планирует возобновить международный формат по деоккупации Крыма - посол

МИД планирует возобновить международный формат по деоккупации Крыма - посол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Министерство иностранных дел планирует возобновить международный формат дискуссии по вопросу деоккупации Крыма. Об этом во время круглого стола на тему: "Крым в зеркале масс-медиа" сообщила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Надежда Цок, передает корреспондент УНН.

"Мы хотим восстанавливать международный формат. Однако его нужно сделать более организованным. Речь идет об определенных документах, идут дискуссии... Был период, когда мы пробовали что-то сделать, была поддержка западных партнеров, но не все идеи были реализованы. Учитывая наш опыт за 6 лет, мы будем и дальше продвигать эту тему. Ведь завтра, через год, через два - Крым не будет деокупован, и необходимо как-то систематизировать и организовать работу, чтобы наши подходы по Крыму вошли в инструментарий иностранных государств, иначе будет сложно бороться за восстановление территориальной целостности", - сказала Цок.

Она также отметила, что сейчас в МИДе все чаще фиксируют некорректную терминологию среди СМИ и дипломатов.

"Для МИДа важно - "попытка аннексии Крыма", чтобы прямо не признавалось, что Крым аннексирован, потому что это противоречит международной позиции, нашей позиции и в принципе международному праву. Иностранные дипломаты не очень чувствительны к таким вещам. Однако нашими юристами было доказано, правильно говорить "попытка аннексии". Это наиболее болезненный аспект", - отметила она.

Посол отметила, что санкции остаются наиболее эффективным способом для достижения изменения поведения России, но министерство хочет, чтобы чаще освещался характер этих санкций и как они влияют на Крым.

"Если смотреть на украинские СМИ: идет освещения нарушений прав человека, преследования, аресты, но когда речь идет о политике Крыма, что там продается, какие санкции применяются - здесь наши СМИ ограничиваются констатацией факта, анализа санкций нет", - резюмировала Цок.

Напомним, что Минфин США оштрафовал Amazon за поставки в оккупированный РФ Крым.

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