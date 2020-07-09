МИД планирует возобновить международный формат по деоккупации Крыма - посол

"Мы хотим восстанавливать международный формат. Однако его нужно сделать более организованным. Речь идет об определенных документах, идут дискуссии... Был период, когда мы пробовали что-то сделать, была поддержка западных партнеров, но не все идеи были реализованы. Учитывая наш опыт за 6 лет, мы будем и дальше продвигать эту тему. Ведь завтра, через год, через два - Крым не будет деокупован, и необходимо как-то систематизировать и организовать работу, чтобы наши подходы по Крыму вошли в инструментарий иностранных государств, иначе будет сложно бороться за восстановление территориальной целостности", - сказала Цок.

Она также отметила, что сейчас в МИДе все чаще фиксируют некорректную терминологию среди СМИ и дипломатов.

"Для МИДа важно - "попытка аннексии Крыма", чтобы прямо не признавалось, что Крым аннексирован, потому что это противоречит международной позиции, нашей позиции и в принципе международному праву. Иностранные дипломаты не очень чувствительны к таким вещам. Однако нашими юристами было доказано, правильно говорить "попытка аннексии". Это наиболее болезненный аспект", - отметила она.

Посол отметила, что санкции остаются наиболее эффективным способом для достижения изменения поведения России, но министерство хочет, чтобы чаще освещался характер этих санкций и как они влияют на Крым.

"Если смотреть на украинские СМИ: идет освещения нарушений прав человека, преследования, аресты, но когда речь идет о политике Крыма, что там продается, какие санкции применяются - здесь наши СМИ ограничиваются констатацией факта, анализа санкций нет", - резюмировала Цок.

Напомним, что Минфин США оштрафовал Amazon за поставки в оккупированный РФ Крым.