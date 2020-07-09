Мінфін США оштрафував Amazon за поставки в окупований РФ Крим

У повідомленні, яке опубліковане на офіційному сайті відомства, вказується, що Amazon оштрафована на 134 523 доларів за порушення різних санкцій, передбачених рішенням Управління з контролю над іноземними активами (OFAC). Зокрема мова йде про постачання товарів та надання послуг особам, щодо яких передбачені санкції, а також особам, які на той момент перебували в Криму, Сирії та Ірані.

У Мінфіні США повідомили, що з 15 листопада 2011 року по 18 жовтня 2018 року люди, що знаходилися в Криму, Сирії та Ірані, розміщували замовлення або вели бізнес з надання послуг і товарів особам в цих регіонах через сайти, які належали Amazon.

Крім цього з’ясувалося, що послугами Amazon користувалися особи, які порушували різні міжнародні закони, а також правила цілого ряду країн (у тому числі ДР Конго і Зімбабве).

Автоматичні скринінгові системи Амаzon не змогли розпізнати кримські адреси як адреси підсанкційного регіону.

У Мінфіні США зазначили, що Amazon порушила американське законодавство через недосконалість власних технологій. Так, автори замовлень в Ялті могли спокійно скористатися послугами компанії, допустивши лише орфографічну помилку в слові “Крим” — автоматичні скринінгові системи розпізнати її не змогли. Ще 362 транзакції з окупованим Кримом Amazon повинна була розкрити OFAC, але не розкрила (самі угоди були дозволеними, оскільки проводилися відповідно до Генеральної ліцензії).

Що ж стосується Ірану, то помилка Amazon полягала в тому, що компанія відправляла вантажі не в саму ісламську республіку, а в її диппредставництва в інших країнах.

У Мінфіні США при цьому вказали, що Amazon визнала провину і погодилася виплатити накладений штраф.