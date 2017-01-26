МИД передало в СБУ ноту польской стороны относительно запрета въезда мэру Перемышля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины передало ноту польской стороны о запрете въезда мэру Перемышля на территорию Украины в компетентные органы. Об этом сказала на брифинге спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"Что касается запрета (въезда в Украину - ред.) мэру Перемышля, мы получили ноту польской стороны, направили ее в компетентные органы Украины. Сейчас этот вопрос прорабатывается", - сказала М.Беца.
Она добавила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин лично держит этот вопрос на контроле.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.
Впоследствии Посольство Польши в Киеве направило в украинское МИД ноту с требованием объяснить, почему мэру Перемышля Роберту Хоме был запрещен въезд в Украину.