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МЗС передало ноту польської сторони про заборону в’їзду меру Перемишля до СБУ

МЗС передало ноту польської сторони про заборону в’їзду меру Перемишля до СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України передало ноту польської сторони про заборону в’їзду меру Перемишля на територію України до компетентних органів. Про це сказала на брифінгу речник МЗС Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.

“Що стосується заборони (в’їзду в Україну — ред.) меру Перемишля, ми отримали ноту польської сторони, направили її до компетентних органів України. Наразі це питання опрацьовується”, — сказала М.Беца.

Вона додала, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін особисто тримає це питання на контролі.

Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Робертові Хомі через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Згодом Посольство Польщі у Києві направило до українського МЗС ноту з вимогою пояснити, чому меру Перемишля Роберту Хомі було заборонено в’їзд до України.

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