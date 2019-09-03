МИД Китая считает, что вполне оправдано для китайцев за рубежом протестовать против акций в Гонконге

“Для китайцев за рубежом совершенно оправдано выражать несогласие в отношении насильственных и незаконных акций в Гонконге”, — сказал Гэн Шуан. Вместе с тем он выразил надежду, что эти патриотические чувства будут проявляться “разумным путем”.

“Должен сказать вам, что китайские дипломаты там выполняют свои служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Они не нарушали местные законы”, — констатировал Гэн Шуан.

По информации посольства КНР в Вильнюсе, в конце августа назад там зафиксированы “спонтанные действия китайских граждан, выразивших свое недовольство поведением горстки антикитайских активистов, поддерживающих участников беспорядков в Гонконге”. Посольство КНР, говорилось в распространенном диппредставительством заявлении, “ограничилось предоставлением своим гражданам консульской помощи”.

В свою очередь, в ноте МИД Литвы утверждалось, что действия представителей посольства Китая, направленные против гарантированных конституцией Литвы демократических свобод и нарушающие общественный порядок, являлись выходящими за рамки приемлемых.

Стоит также напомнить, что США не имеют никакого права “нагло вмешиваться” в сотрудничестве Украины и Китая в военной сфере, пишет УНН со ссылкой на слова посла КНР Ду Вэя, которые он сказал во время брифинга в китайском посольстве.