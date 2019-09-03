МЗС Китаю вважає, що цілком виправдано для китайців за кордоном протестувати проти акцій у Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Китайське зовнішньополітичне відомство вважає абсолютно виправданим для китайців за кордоном висловлювати своє “обурення з приводу насильства, що чиниться демонстрантами в Гонконзі”. Про це заявив у вівторок на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, коментуючи інцидент з протистоянням у Вільнюсі двох груп мітингувальників, одна з яких виступала на підтримку антиурядових акцій в Гонконзі, інша — проти них. До ситуації були причетні працівники посольства КНР в Литві, передає УНН.
“Для китайців за кордоном абсолютно виправдано висловлювати незгоду щодо насильницьких і незаконних акцій в Гонконзі”, — сказав Ген Шуан. Разом з тим він висловив надію, що ці патріотичні почуття будуть проявлятися “розумним шляхом”.
“Повинен сказати вам, що китайські дипломати там виконують свої службові обов’язки відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Вони не порушували місцеві закони”, — констатував Ген Шуан.
За інформацією посольства КНР в Вільнюсі, в кінці серпня назад там зафіксовані “спонтанні дії китайських громадян, які висловили своє невдоволення поведінкою жменьки антикитайських активістів, які підтримують учасників заворушень у Гонконзі”. Посольство КНР, говорилося в поширеній диппредставництві заяві, “обмежилося наданням своїм громадянам консульської допомоги”.
У свою чергу, в ноті МЗС Литви стверджувалося, що дії представників посольства Китаю, спрямовані проти гарантованих конституцією Литви демократичних свобод і які порушують громадський порядок, були такими, що виходять за рамки прийнятних.
Варто також нагадати, що США не мають жодного права “нахабно втручатися” в співробітництво України та Китаю у військовій сфері, пише УНН з посиланням на слова посла КНР Ду Вея, які він сказав під час брифінгу у китайському посольстві.