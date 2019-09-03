МЗС Китаю вважає, що цілком виправдано для китайців за кордоном протестувати проти акцій у Гонконзі

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Китайське зовнішньополітичне відомство вважає абсолютно виправданим для китайців за кордоном висловлювати своє “обурення з приводу насильства, що чиниться демонстрантами в Гонконзі”. Про це заявив у вівторок на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан, коментуючи інцидент з протистоянням у Вільнюсі двох груп мітингувальників, одна з яких виступала на підтримку антиурядових акцій в Гонконзі, інша — проти них. До ситуації були причетні працівники посольства КНР в Литві, передає УНН.