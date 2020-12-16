МИД Греции: Турция - это проблема Европы

“Реакция Греции — это реакция члена НАТО, реакция страны, которая рассматривает НАТО как стабилизирующий фактор в Юго-Восточном Средиземноморье, в Европе, в мире... В этом контексте я считаю, что данные санкции были необходимы. Они были необходимы не для того, чтобы наказать Турцию. А как способ подчеркнуть, что Турция вышла за границы (допустимого) не только из-за приобретения зенитно-ракетной системы С-400, которая, кстати, может поставить под угрозу жизнь личного состава стран — членов НАТО в будущем, но из-за ее общего поведения в районе, в котором мы живем: в Восточном Средиземноморье, на Кавказе, в Ливии, Сирии, Ираке, во всем нашем регионе”, — полагает Дендиас.

На вопрос, не расстроен ли он из-за того, что Европейский союз не отреагировал так резко, как США, и не ввел санкции в отношении Турции, министр сказал, что он бы “предпочел более ясный язык от своих друзей и партнеров”. “Мы знаем, что Европейский союз реагирует медленно, реагирует путем единогласия 27 стран-участниц, поэтому на это нужно время. Но я подчеркну тот факт, что даже Евросоюз рассматривает сейчас Турцию как европейскую проблему, а не просто как страну, имеющую разногласия с одним или двумя государствами-членами, Грецией и Кипром”, — отметил Дендиас.

По его словам, ЕС рассматривает Турцию “как дестабилизирующий фактор в регионе, и это о многом говорит”. “Европейскому союзу может потребоваться время, чтобы достичь того же уровня введения санкций, что и США, но, если Турция не изменит курс, то я думаю, что именно это произойдет даже раньше, чем позже”, — сказал глава МИД.

В распространенном 14 декабря заявлении греческого МИД говорилось, что Греция приветствует введение санкций США против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. По мнению местных наблюдателей, Греция опасается, что в случае военного инцидента с Турцией Анкара может использовать ЗРС С-400 против греческой авиации. Афины добиваются санкций со стороны ЕС против Турции за ее правонарушения в Восточном Средиземноморье, требуя, чтобы страны ЕС также ввели эмбарго на поставки оружия Анкаре.

Справка: в заявлении от 14 декабря американского госсекретаря Майкла Помпео говорилось, что власти США вводят санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400. По словам Помпео, введение санкций является “четким сигналом” о том, что США будут “в полной мере применять закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA) и “не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами”.