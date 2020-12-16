МЗС Греції: Туреччина - це проблема Європи

“Реакція Греції — це реакція члена НАТО, реакція країни, яка розглядає НАТО як стабілізуючий фактор у Південно-Східному Середземномор’ї, в Європі, в світі... У цьому контексті я вважаю, що дані санкції були необхідні. Вони були необхідні не для того, щоб покарати Туреччину. А як спосіб підкреслити, що Туреччина вийшла за межі (допустимого) не тільки через придбання зенітно-ракетної системи С-400, яка, до речі, може поставити під загрозу життя особового складу країн — членів НАТО в майбутньому, але через її загальну поведінку в районі, в якому ми живемо: в Східному Середземномор’ї, на Кавказі, в Лівії, Сирії, Іраку, у всьому нашому регіоні”, — вважає Дендіас.

На запитання, чи не засмучений він через те, що Європейський союз не відреагував так різко, як США, і не ввів санкції щодо Туреччини, міністр сказав, що він би “віддав перевагу більш ясній мову від своїх друзів і партнерів”. “Ми знаємо, що Європейський союз реагує повільно, реагує шляхом одноголосності 27 країн-учасниць, тому на це потрібен час. Але я підкреслю той факт, що навіть Євросоюз розглядає зараз Туреччину як європейську проблему, а не просто як країну, що має розбіжності з одним або двома державами-членами, Грецією і Кіпром”, — зазначив Дендіас.

За його словами, ЄС розглядає Туреччину “як дестабілізуючий фактор в регіоні, і це багато про що говорить”. “Європейському союзу може знадобитися час, щоб досягти того ж рівня введення санкцій, що і США, але, якщо Туреччина не змінить курс, то я думаю, що саме це станеться навіть раніше, ніж пізніше”, — сказав глава МЗС.

У поширеній 14 грудня заяві грецького МЗС говорилося, що Греція вітає введення санкцій США проти Туреччини через купівлю російських зенітно-ракетних систем С-400. На думку місцевих спостерігачів, Греція побоюється, що в разі військового інциденту з Туреччиною Анкара може використовувати ЗРС С-400 проти грецької авіації. Афіни домагаються санкцій з боку ЄС проти Туреччини за її правопорушення в Східному Середземномор’ї, вимагаючи, щоб країни ЄС також ввели ембарго на поставки зброї Анкарі.

Довідка: в заяві від 14 грудня американського держсекретаря Майкла Помпео говорилося, що влада США вводить санкції відносно Управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох громадян республіки через придбання турецькою стороною російських зенітних ракетних систем С-400. За словами Помпео, введення санкцій є “чітким сигналом” про те, що США будуть “в повній мірі застосовувати закон “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA) і “не потерплять значних угод з російськими оборонним і розвідувальним секторами”.