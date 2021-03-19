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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 26488 просмотра

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20:50 • 41429 просмотра

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Дания решила изменить написание Беларуси в официальных обращениях

Дания решила изменить написание Беларуси в официальных обращениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. МИД Дании принял решение, что теперь в официальных обращениях к Беларуси будет использовать только название Belarus (“Беларусь”), а не Hviderusland (где hvide в переводе с датского — “белая”, Rusland — “Россия”). Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд в Twitter, пишет УНН.

Детали

“В дальнейшем МИД будет использовать название Belarus вместо Hviderusland, — написал он. — Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом”.

Справка

В четверг датский МИД также объявил об учреждении нового Фонда демократии “в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека” в Беларуси. На “поддержку демократических сил, гражданского общества и международного обмена” выделяется 50 млн датских крон (более 8 млн долларов). Фонд демократии будет поддерживать усилия и партнерство нового и существующего гражданского общества с целью укрепления демократического развития в Беларуси, Украине, Грузии, Молдове, Армении и Азербайджане, отмечается в пресс-релизе по этому поводу.

Hviderusland Belarus

Udenrigsministeriet vil fremover bruge navnet Belarus i stedet for Hviderusland.

“Det er på tide, at vi benytter den betegnelse, som efterspørges fra det belarusiske civilsamfund og befolkning”, siger @JeppeKofod.#dkpol @AsgerLadefoged pic.twitter.com/4puoA7IHJ1

— Denmark MFA (@DanishMFA) March 18, 2021

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