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Данія вирішила змінити написання Білорусі в офіційних зверненнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. МЗС Данії прийняло рішення, що тепер в офіційних зверненнях до Білорусі буде використовувати тільки назву Belarus (“Білорусь”), а не Hviderusland (де hvide в перекладі з данської — “біла”, Rusland — “Росія”). Про це повідомив міністр закордонних справ королівства Еппе Куфуд в Twitter, пише УНН.

Деталі

“Надалі МЗС буде використовувати назву Belarus замість Hviderusland, — написав він. — Пора нам використовувати термін, затребуваний білоруським громадянським суспільством і народом”.

Довідка

У четвер датське МЗС також оголосило про заснування нового Фонду демократії “у відповідь на серйозні демократичні виклики і порушення прав людини” у Білорусі. На “підтримку демократичних сил, громадянського суспільства і міжнародного обміну” виділяється 50 млн данських крон (понад 8 млн доларів). Фонд демократії буде підтримувати зусилля і партнерство нового і існуючого громадянського суспільства з метою зміцнення демократичного розвитку в Білорусі, Україні, Грузії, Молдові, Вірменії та Азербайджані, відзначається в прес-релізі з цього приводу.

Hviderusland  Belarus

Udenrigsministeriet vil fremover bruge navnet Belarus i stedet for Hviderusland.

"Det er på tide, at vi benytter den betegnelse, som efterspørges fra det belarusiske civilsamfund og befolkning", siger @JeppeKofod.#dkpol @AsgerLadefoged pic.twitter.com/4puoA7IHJ1

— Denmark MFA  (@DanishMFA) March 18, 2021

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