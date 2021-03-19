Данія вирішила змінити написання Білорусі в офіційних зверненнях

Деталі

“Надалі МЗС буде використовувати назву Belarus замість Hviderusland, — написав він. — Пора нам використовувати термін, затребуваний білоруським громадянським суспільством і народом”.

Довідка

У четвер датське МЗС також оголосило про заснування нового Фонду демократії “у відповідь на серйозні демократичні виклики і порушення прав людини” у Білорусі. На “підтримку демократичних сил, громадянського суспільства і міжнародного обміну” виділяється 50 млн данських крон (понад 8 млн доларів). Фонд демократії буде підтримувати зусилля і партнерство нового і існуючого громадянського суспільства з метою зміцнення демократичного розвитку в Білорусі, Україні, Грузії, Молдові, Вірменії та Азербайджані, відзначається в прес-релізі з цього приводу.

Hviderusland Belarus



Udenrigsministeriet vil fremover bruge navnet Belarus i stedet for Hviderusland.



"Det er på tide, at vi benytter den betegnelse, som efterspørges fra det belarusiske civilsamfund og befolkning", siger @JeppeKofod.#dkpol @AsgerLadefoged pic.twitter.com/4puoA7IHJ1