МИД Беларуси выразил протест Польши "из-за вмешательства в дела страны"

“Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь”, — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что в последние дни заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц звучат недружественно и недопустимы в дипломатическом общении двух стран. Кроме того, в ведомстве указали на неэффективность дальнейших попыток давления на республику извне, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Ранее польский МИД вызвал посла республики Владимира Чушева из-за “неоднократных необоснованных обвинений” белорусских властей в адрес Польши.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что не даст Польше присоединить Гродненскую область. По его словам, в Польше об этом уже якобы “в открытую говорят, спят и видят”.

Ранее Лукашенко уже обвинял Запад в планах якобы захватить область. Он уточнил, что эта инициатива исходит от США, а европейские страны им “подыгрывают”.