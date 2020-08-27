МИД Беларуси выразил протест Польши "из-за вмешательства в дела страны"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в республике Марцина Войтеховского. Об этом сообщает пресс-служба белорусского дипведомства на своем сайте, пишет УНН.
“Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь”, — сказано в сообщении.
В МИД отметили, что в последние дни заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц звучат недружественно и недопустимы в дипломатическом общении двух стран. Кроме того, в ведомстве указали на неэффективность дальнейших попыток давления на республику извне, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности Беларуси.
Ранее польский МИД вызвал посла республики Владимира Чушева из-за “неоднократных необоснованных обвинений” белорусских властей в адрес Польши.
До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что не даст Польше присоединить Гродненскую область. По его словам, в Польше об этом уже якобы “в открытую говорят, спят и видят”.
Ранее Лукашенко уже обвинял Запад в планах якобы захватить область. Он уточнил, что эта инициатива исходит от США, а европейские страны им “подыгрывают”.