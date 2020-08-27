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МЗС Білорусі висловило протест Польщі "через втручання у справи країни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного в справах Польщі в республіці Марціна Войтеховського. Про це повідомляє пресслужба білоруського дипвідомства на своєму сайті, пише УНН.

МЗС Білорусі висловило протест Польщі "через втручання у справи країни"

“Йому заявлений рішучий протест у зв’язку з неприкритими спробами польського боку прямо втручатися у внутрішні справи Республіки Білорусь”, — сказано в повідомленні.

У МЗС зазначили, що в останні дні заяви з боку низки польських політиків і посадових осіб звучать недружньо і неприпустимі в дипломатичному спілкуванні двох країн. Крім того, у відомстві вказали на неефективність подальших спроб тиску на республіку ззовні, а також закликів до порушення суверенітету і територіальної цілісності Білорусі.

Раніше польське МЗС викликало посла республіки Володимира Чушева через “неодноразові необґрунтовані звинувачення” білоруської влади на адресу Польщі.

До цього президент республіки Олександр Лукашенко заявив, що не дасть Польщі приєднати Гродненську область. За його словами, в Польщі про це вже нібито “у відкриту говорять, сплять і бачать”.

Раніше Лукашенко вже звинувачував Захід у планах нібито захопити область. Він уточнив, що ця ініціатива виходить від США, а європейські країни їм “підіграють”.

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