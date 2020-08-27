МЗС Польщі викликало посла Білорусі через "необгрунтовані звинувачення"

“У зв'язку з неодноразовими необгрунтованими звинуваченнями білоруської влади проти Польщі - сьогодні о 15:00 посол Республіки Білорусь був викликаний до Міністерства закордонних справ Республіки Польща”, - написав він.

Як повідомляв УНН раніше, білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про погрозу для країни з боку "неусталених сусідів". Лукашенко зазначив, що нібито є "заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать".