МИД Польши вызвало посла Беларуси из-за "необоснованных обвинений"

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями белорусских властей против Польши - сегодня в 15:00 посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша", - написал он.

Как сообщал УНН ранее, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об угрозе для страны со стороны "неустоявшихся соседей". Лукашенко отметил, что якобы есть "заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят".