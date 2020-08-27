Лукашенко заявив про втручання в справи Білорусі з боку "неусталених сусідів"

Видання, зокрема, відзначає, що, за словами Лукашенка "неусталені сусіди" Білорусі не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо повторних виборів в країні, але і починають втручатися у внутрішні справи країни, тиснути на державу.

"У наявності дипломатична війна", - заявив президент.

Він також зазначив, що країна зараз змушена витрачати величезні гроші, щоб стабілізувати обстановку на західних кордонах, куди перекинуто деякі військові частини.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - вважає білоруський лідер.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews заявив, що не хоче втручатися в білоруські вибори і не буде цього робити.