Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны "неустоявшихся соседей"

Издание, в частности, отмечает, что, по словам Лукашенко "несостоявшиеся соседи" Беларуси не только открыто заявляют о своей позиции относительно повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.

"Налицо дипломатическая война", - заявил президент.

Он также отметил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - считает белорусский лидер.

Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не хочет вмешиваться в белорусские выборы и не будет этого делать.