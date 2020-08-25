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Зеленский: не желаю белорусскому народу сценария Украины 2014-го

Киев • УНН

 • 19947 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в белорусские выборы и не будет этого делать. Об этом Глава украинского государства сказал в интервью Euronews, передаёт УНН.

Зеленский: не желаю белорусскому народу сценария Украины 2014-го

“Я бы не пожелал им (Беларуси — ред.) тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым. И, в-третьих, я скажу это честно, но не как президент Украины. Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела”, — сказал Президент.

В то же время, по словам Зеленского, если бы его спросили, что бы он сделал, то “Я бы сказал: “через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет — участвуйте!”.

“Я бы пригласил всех международных наблюдателей: немцев, украинцев, россиян, казахов, азербайджанцев, американцев, французов — я бы пригласил абсолютно всех. И я бы сказал белорусам: „Пожалуйста, выбирайте кого хотите“. И уже после этих результатов — вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл — значит так, если кто-то другой — значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю”, — добавил Президент.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали слова Президента Украины Владимира Зеленского о перевыборах в республике, заявив, что не нуждаются в “заезженных советах”.

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