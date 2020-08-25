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Зеленський: не бажаю білоруському народу сценарію України 2014-го

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче втручатися в білоруські вибори і не буде цього робити. Про це Глава Української держави сказав в інтерв'ю Euronews, передає УНН.

Зеленський: не бажаю білоруському народу сценарію України 2014-го

"Я б не побажав їм (Білорусі - ред.) тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що ще не пізно владі і суспільству почати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим. І, по-третє, я скажу це чесно, але не як президент України. Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи", - сказав Президент.

У той же час, за словами Зеленського, якби його запитали, що б він зробив, то "Я б сказав: "Через місяць пройдуть нові вибори. Я буду в них брати участь. Хто хоче - беріть участь!".

"Я б запросив всіх міжнародних спостерігачів: німців, українців, росіян, казахів, азербайджанців, американців, французів - я б запросив всіх. І я б сказав білорусам: "Будь ласка, вибирайте кого хочете". І вже після цих результатів - питань не залишилося б. І я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв - значить так, якщо хтось інший - значить хтось інший. І все б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію", - додав Президент.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували слова Президента України Володимира Зеленського про перевибори в республіці, заявивши, що не потребують "заїжджених порад".

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