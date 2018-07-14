МВД: поставка французских вертолетов избавит Украину от зависимости от РФ

"Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ", - отметил Яровой.

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Замглавы МВД уточнил, что до сих пор используются советские вертолеты Ми-8, которые постоянно нуждаются в ремонте и без российских комплектующих их невозможно обслуживать.

Напомним, Украина и Франции 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей.