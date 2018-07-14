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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42911 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103783 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125669 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133112 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169620 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153566 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141263 просмотра

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МВД: поставка французских вертолетов избавит Украину от зависимости от РФ

МВД: поставка французских вертолетов избавит Украину от зависимости от РФ

Киев  •  УНН

 • 15864 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Контракт с компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов избавит Украину от технической зависимости от Российской Федерации. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ", - отметил Яровой.

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Замглавы МВД уточнил, что до сих пор используются советские вертолеты Ми-8, которые постоянно нуждаются в ремонте и без российских комплектующих их невозможно обслуживать.

Напомним, Украина и Франции 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей.

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