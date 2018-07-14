МВД: поставка французских вертолетов избавит Украину от зависимости от РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Контракт с компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов избавит Украину от технической зависимости от Российской Федерации. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ", - отметил Яровой.
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Замглавы МВД уточнил, что до сих пор используются советские вертолеты Ми-8, которые постоянно нуждаются в ремонте и без российских комплектующих их невозможно обслуживать.
Напомним, Украина и Франции 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей.