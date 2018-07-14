МВС: поставка французьких вертольотів позбавить Україну залежності від РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Контракт з компанією Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів позбавить Україну від технічної залежності від Російської Федерації. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"Рік тому виникло питання, що український парк гелікоптерів залежить від постачання комплектуючих з Російської Федерації. Ми прийняли рішення організувати роботу з французькою компанією Airbus Helicopters для того, щоб забезпечити технікою всі наші підрозділи без участі РФ", - зазначив Яровий.
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Заступник голови МВС уточнив, що досі використовуються радянські вертольоти Мі-8, які постійно потребують ремонту і без російських комплектуючих їх не можливо обслуговувати.
Нагадаємо, Україна та Франція 14 липня підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників.