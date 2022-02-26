МВД предупредило украинцев о фейковых звонках с номеров военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины предупредили о фейковых звонках с номеров военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
"Происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении. Просьба проинформировать близких и родных относительно действий в таких ситуациях", — написали в МВД.
Сообщили, что информацию сейчас проверяют на достоверность. Если такие звонки действительно будут, нужно задавать вопросы, на которые знаете ответы только вы двое, например:
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- название детского сада, в который ходил
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- номер школы, в которой учился
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- День рождения матери
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Напомним
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.