МВД предупредило украинцев о фейковых звонках с номеров военных

Детали

"Происходят фейковые звонки с номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении. Просьба проинформировать близких и родных относительно действий в таких ситуациях", — написали в МВД.

Сообщили, что информацию сейчас проверяют на достоверность. Если такие звонки действительно будут, нужно задавать вопросы, на которые знаете ответы только вы двое, например:



название детского сада, в который ходил



номер школы, в которой учился



День рождения матери



Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.