МВС попередило українців про фейкові дзвінки з номерів військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування. Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях", — написали в МВС.
Повідомили, що інформацію наразі перевіряють на достовірність. Якщо такі дзвінки справді будуть, потрібно ставити запитання, на які знаєте відповіді лише ви двоє, наприклад:
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- назва дитячого садочку в який ходив
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- номер школи, в якій навчався
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- День народження матері
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