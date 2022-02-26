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МВС попередило українців про фейкові дзвінки з номерів військових

МВС попередило українців про фейкові дзвінки з номерів військових

Київ • УНН

 • 177687 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України попередили про фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

"Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування. Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях", — написали в МВС.

Повідомили, що інформацію наразі перевіряють на достовірність. Якщо такі дзвінки справді будуть, потрібно ставити запитання, на які знаєте відповіді лише ви двоє, наприклад:

  • назва дитячого садочку в який ходив
  • номер школи, в якій навчався
  • День народження матері

Нагадаємо

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію" російських військ в Україні.

О 5.00 військові РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.

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