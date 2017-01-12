МВД Польши предупредил о возможности ареста за блокирование трибуны сейма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Блокирование трибуны парламента и препятствование спикеру сейма Польши в проведении пленарных заседаний является преступлением, которое карается законом до 10 лет тюремного заключения. Об этом в эфире Польского радио заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, передает УНН.
На вопрос о возможном применении силы в отношении оппозиционных депутатов протестующих, М.Блащак ответил, что лучшим решением было бы применение наказания, основанного на законе и регламенте сейма.
"Относительро тех, кто оккупирует зал пленарных заседаний, больше подходит финансовое наказание. Кроме того, а думаю правосудие займется теми депутатами, которые нарушают закон. Без сомнения, препятствование в проведении пленарных заседаний является преступлением, которое карается законом до 10 лет тюремного заключения", - сказал он.
В среду вечером, после нескольких часов безрезультатных переговоров правящей партии "Право и справедливость" с оппозицией, спикер польского сейма Марек Кухцинский открыл заседание сейма и объявил перерыв до 10 утра четверга.
Часть депутатов от оппозиционной "Гражданской платформы" продолжала блокирование трибуны. Лидер оппозиционной партии "Современная" Рышард Петру ранее заявил, что его партия перестает блокировать трибуну и "переходит к другой форме протеста". Политик не раскрыл деталей дальнейшего плана действий партии.
С 16 декабря депутаты оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Современная" блокировали трибуну в зале пленарных заседаний. По их мнению, голосование по бюджету, которое состоялось 16 декабря в колонном зале здания без участия оппозиции, было нелегальным в связи с отсутствием кворума.
Также напомним, 11 января сенат Польши принял закон о бюджете на 2017 год без поправок. Закон направлен на подпись президенту.