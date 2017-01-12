МВС Польщі попередив про можливість ув'язнення за блокування трибуни сейму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Блокування трибуни парламенту і перешкоджання спікеру сейму Польщі в проведенні пленарних засідань є злочином, який карається законом до 10 років тюремного ув’язнення. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, передає УНН.
На питання про можливе застосування сили щодо опозиційних депутатів-протестувальників, М.Блащак відповів, що найкращим рішенням було б застосування покарання, заснованого на законі і регламенті сейму.
“Щодо тих, хто окуповує зал пленарних засідань, більше підходить фінансове покарання. Крім того, а думаю правосуддя займеться тими депутатами, які порушують закон. Без сумніву, перешкоджання в проведенні пленарних засідань є злочином, який карається законом до 10 років тюремного ув’язнення”, - сказав він.
У середу ввечері, після декількох годин безрезультатних переговорів правлячої партії “Право і справедливість” з опозицією, спікер польського сейму Марек Кухцінскій відкрив засідання сейму і оголосив перерву до 10 ранку четверга.
Частина депутатів від опозиційної “Громадянської платформи” продовжувала блокування трибуни. Лідер опозиційної партії “Сучасна” Ришард Петру раніше заявив, що його партія перестає блокувати трибуну і “переходить до іншої форми протесту”. Політик не розкрив деталей подальшого плану дій партії.
З 16 грудня депутати опозиційних партій “Громадянська платформа” і “Сучасна” блокували трибуну в залі пленарних засідань. На їхню думку, голосування щодо бюджету, яке відбулося 16 грудня у колонній залі будівлі без участі опозиції, було нелегальним у зв’язку з відсутністю кворуму.
Також нагадаємо, 11 січня сенат Польщі ухвалив закон про бюджет на 2017 рік без поправок. Закон спрямований на підпис президентові.