МВД показало, как сейчас выглядит Чернобыльская зона с высоты птичьего полета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министерство внутренних дел записало видео с высоты птичьего полета, на котором видно, как после масштабных пожаров выглядит Чернобыльская зона отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
На опубликованном видео видно масштабы последствий пожара в Чернобыльской зоне, а именно: большую часть выгоревшей территории и дым над Зоной отчуждения.
Напомним, вблизи села Буда в Чернобыльском районе наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах тушения наземными силами.
Как ранее сообщалось в УНН, вертолеты за сутки сбросили 268 т воды на пожаре в Чернобыльской зоне.