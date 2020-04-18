МВД показало, как сейчас выглядит Чернобыльская зона с высоты птичьего полета

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34437 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79201 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101777 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128704 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172025 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121680 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157311 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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МВД показало, как сейчас выглядит Чернобыльская зона с высоты птичьего полета

МВД показало, как сейчас выглядит Чернобыльская зона с высоты птичьего полета

Киев  •  УНН

 • 25379 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министерство внутренних дел записало видео с высоты птичьего полета, на котором видно, как после масштабных пожаров выглядит Чернобыльская зона отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

На опубликованном видео видно масштабы последствий пожара в Чернобыльской зоне, а именно: большую часть выгоревшей территории и дым над Зоной отчуждения.

Напомним, вблизи села Буда в Чернобыльском районе наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах тушения наземными силами.

Как ранее сообщалось в УНН, вертолеты за сутки сбросили 268 т воды на пожаре в Чернобыльской зоне.

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