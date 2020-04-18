МВС показало, як зараз виглядає Чорнобильська зона з висоти пташиного польоту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ записало відео з висоти пташиного польоту, на якому видно, як після масштабних пожеж виглядає Чорнобильська зона відчуження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
На опублікованому відео видно масштаби наслідків пожежі у Чорнобильській зоні, а саме: велику частину вигорілої території та дим над Зоною відчуження.
Нагадаємо, поблизу села Буда у Чорнобильському районі спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки у недоступних місцях гасіння наземними силами.
Як раніше повідомлялося в УНН, вертольоти за добу скинули 268 т води на пожежі у Чорнобильській зоні.