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МВД обновляет материально-техническую базу вузов системы внутренних дел: в Харьков передали технику

МВД обновляет материально-техническую базу вузов системы внутренних дел: в Харьков передали технику

Киев • УНН

 • 30652 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. МВД обновляет материально-техническую базу вузов системы внутренних дел. Министр внутренних дел Денис Монастырский накануне передал Национальному университету гражданской защиты Украины в Харькове современную специальную пожарно-спасательную технику, оборудование и снаряжение, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте МВД.

Цитата:

"В общем, обновление материально-технической базы учреждений образования системы МВД в частности и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, является не менее важной задачей чем комплектование подразделений, ведь способствует эффективной подготовке молодого поколения специалистов гражданской защиты к выполнению действий по назначению", - указали в МВД.

Детали

В частности, НУГЗУ получил сертификаты на судна на воздушной подушке TORNADO F50, защитный костюм EOD 9, два металлодетектора, набор крюков и тросов для транспортировки и переноски взрывоопасных предметов.

В классах университета появятся новые проекторы Epson EB-W 49 и интерактивные доски.

"Это позволит повысить качество подготовки и обновить материально-техническую базу университета", - указали в МВД.

Глава МВД Денис Монастырский и врио главы ГСЧС Сергей Крук осмотрели учебные аудитории, научно-учебные лаборатории и музей учреждения высшего образования.

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