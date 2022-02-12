МВС оновлює матеріально-технічну базу вишів системи внутрішніх справ: у Харків передали техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. МВС оновлює матеріально-технічну базу вишів системи внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський напередодні передав Національному університету цивільного захисту України у Харкові сучасну спеціальну пожежно-рятувальну техніку, обладнання та спорядження, пише УНН з посиланням на інформацію на сайті МВС.
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"Загалом, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти системи МВС зокрема й Державної служби України з надзвичайних ситуацій, є не менш важливим завданням ніж комплектування підрозділів, адже сприяє ефективній підготовці молодого покоління фахівців цивільного захисту до виконання дій за призначенням", - вказали у МВС.
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Зокрема, НУЦЗУ отримав сертифікати на судна на повітряній подушці TORNADO F50, захисного костюма EOD 9, двох металодетекторів, набору гаків та тросів для транспортування і перенесення вибухонебезпечних предметів.
У класах університету з'являться нові проєктори Epson EB-W 49 та інтерактивні дошки.
"Це дасть змогу підвищити якість підготовки та оновити матеріально-технічну базу університету", - вказали у МВС.
Очільник МВС Денис Монастирський та т.в.о голови ДСНС Сергій Крук оглянули навчальні аудиторії, науково-навчальні лабораторії та музей закладу вищої освіти.