МВД Беларуси заявило, что количество людей в СИЗО "ложное", но назвать точное - не смогло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. МВД Беларуси не подтвердило информацию представителя оппозиции, согласно которой в СИЗО остаются около 4 тыс. задержанных. Об этом сообщила в воскресенье российскому агентству ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, отмечает УНН.
“Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО (города) Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо”, — сказала она.
Вместе с тем Чемоданова не смогла привести данные МВД о числе граждан, задержанных в ходе акций протеста и находящихся в настоящее время в изоляторах. “Это надо уточнять в управлении надзорно-исполнительной деятельности, в понедельник могу эту цифру уточнить”, — отметила она.
Ранее соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что в республике 4 тыс. человек остаются задержанными в результате акций протеста после выборов президента, потребовав их немедленного освобождения.
МВД Беларуси также не подтверждает факты задержания граждан в воскресенье в ходе проведения акций несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах.
“В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет”, — сказала Чемоданова.
Протесты в Минске, 16 августа 2020 года: