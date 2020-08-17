МВС Білорусі заявило, що кількість людей у СІЗО "неправдива", але назвати точну - не змогло
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. МВС Білорусі спростувало інформацію представника опозиції, згідно з якою в СІЗО залишаються близько 4 тис. затриманих. Про це повідомила в неділю російському агентству ТАСС прес-секретар відомства Ольга Чемоданова, зазначає УНН.
“Це фейк, це неправда. Всі списки і в СІЗО (міста) Жодіно, і в Центрі ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна Мінська вивішені біля входу, нічого придумувати не треба”, — сказала вона.
Разом з тим Чемоданова не змогла навести дані МВС про кількість громадян, затриманих в ході акцій протесту і які знаходяться в даний час в ізоляторах. “Це треба уточнювати в управлінні наглядово-виконавчої діяльності, в понеділок можу цю цифру уточнити”, — зазначила вона.
Раніше соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановська Марія Колеснікова заявила, що в республіці 4 тис. осіб залишаються затриманими в результаті акцій протесту після виборів президента, вимагаючи їхнього негайного звільнення.
МВС Білорусі також не підтверджує факти затримання громадян у неділю в ході проведення акцій незгодних з офіційними підсумками голосування на президентських виборах.
“В оперативно-черговій службі інформації про затримання в неділю немає”, — сказала Чемоданова.
Протести в Мінську, 16 серпня 2020 року: