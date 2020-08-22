МВД Беларуси сообщило о задержании одного из так называемых "координаторов" уличных протестов

"Оперативники задержали причастного к финансированию уличных протестов. В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников. Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги", - сказано в сообщении.

По данным МВД Беларуси, выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы.

"Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания. Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о протестах в Беларуси, что все идет по плану "цветных революций".

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко пообещал в ближайшие дни решить сутуацию в Беларуси.