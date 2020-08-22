МВС Білорусі повідомило про затримання одного із так званих "координаторів" вуличних протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь повідомило, що у Мінську оперативники затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до фінансування та координації вуличних протестів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал прессекретаря МВС Білорусі.
"Оперативники затримали причетного до фінансування вуличних протестів. У Мінську міліціонери виявили одного з координаторів незаконних вуличних акцій. 34-річний мінчанин займався пошуком і фінансуванням їх нових учасників. Вийти на нього вдалося після затримання 37-річного уродженця столиці, який розповів про зустріч із зазначеним чоловіком і його прохання зібрати масовку для участі в акції протесту за гроші", - сказано у повідомленні.
За даними МВС Білорусі, з'ясувалося, що за день до цього "клієнт" вербувальника звільнився з місць позбавлення волі.
"Координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів міста та запропонував зібрати близько 10-12 чоловік для участі в несанкціонованому масовому заході політичного характеру. Після отримання згоди незнайомець дав посереднику 60 рублів, а також купив йому спиртне і продукти харчування. Зустріч учасників змови, заплановану на 19 серпня, припинили оперативники. Наразі відносно обох чоловіків проводиться перевірка", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав про протести в Білорусі, що все йде за планом "кольорових революцій".
Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко пообіцяв у найближчі дні вирішити сутуацію у Білорусі.