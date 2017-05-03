МВД Афганистана заявило о восьми погибших из-за взрыва в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва в городе Кабул в среду утром, целью нападения была колонна иностранных войск. Об этом со ссылкой на данные МВД Афганистана сообщает Tolo News, передает УНН.
Министерство внутренних дел страны подтвердило количество погибших и сообщило, что раненых доставили в больницу в Вазир Акбар Хане.
При этом издание Al Jazeera со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Вахида Маджру сообщило о четырех погибших и 23 раненых.
Инцидент произошел около 8 утра в среду утром в районе Макроян. Взрыв произошел возле площади Абдул Хак в этом густонаселенном и в основном жилом районе города.
Подробностей о жертвах среди иностранных войск не было обнародовано, но по меньшей мере один из их патрульных автомобилей был поврежден в результате инцидента, пишет издание.
Некоторые очевидцы говорили, что взрыв совершил старик, который подорвал себя, сидя рядом с дорогой. Однако чиновники не подтвердили это.