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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВД Афганистана заявило о восьми погибших из-за взрыва в Кабуле

Киев • УНН

 • 12571 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва в городе Кабул в среду утром, целью нападения была колонна иностранных войск. Об этом со ссылкой на данные МВД Афганистана сообщает Tolo News, передает УНН.

МВД Афганистана заявило о восьми погибших из-за взрыва в Кабуле

Министерство внутренних дел страны подтвердило количество погибших и сообщило, что раненых доставили в больницу в Вазир Акбар Хане.

При этом издание Al Jazeera со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Вахида Маджру сообщило о четырех погибших и 23 раненых.

Инцидент произошел около 8 утра в среду утром в районе Макроян. Взрыв произошел возле площади Абдул Хак в этом густонаселенном и в основном жилом районе города.

Подробностей о жертвах среди иностранных войск не было обнародовано, но по меньшей мере один из их патрульных автомобилей был поврежден в результате инцидента, пишет издание.

Некоторые очевидцы говорили, что взрыв совершил старик, который подорвал себя, сидя рядом с дорогой. Однако чиновники не подтвердили это.

 

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