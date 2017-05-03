МВС Афганістану заявило про вісьмох загиблих через вибух в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Щонайменше вісім осіб загинули в результаті вибуху в місті Кабул в середу вранці, ціллю нападу була колона іноземних військ. Про це з посиланням на дані МВС Афганістану повідомляє Tolo News, передає УНН.
Міністерство внутрішніх справ країни підтвердило кількість загиблих і повідомило, що поранених доставили до лікарні у Вазір Акбар Хані.
При цьому видання Al Jazeera з посиланням на представника МОЗ країни Вахіда Маджру повідомило про чотирьох загиблих і 23 поранених.
Інцидент стався близько 8 ранку в середу вранці в районі Макроян. Вибух стався біля площі Абдул Хак в цьому густонаселеному і в основному житловому районі міста.
Подробиць щодо жертв серед іноземних військ не було оприлюднено, але щонайменше одна з їхніх патрульних автомобілів було пошкоджено в результаті інциденту, пише видання.
Деякі очевидці говорили, що вибух здійснив старий чоловік, який підірвав себе, сидячи поруч з дорогою. Однак чиновники не підтвердили це.