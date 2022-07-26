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МВФ снизил прогноз глобального роста на фоне замедления США и Китая

МВФ снизил прогноз глобального роста на фоне замедления США и Китая

Киев • УНН

 • 124720 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Резкий рост инфляции и резкое замедление экономического роста в США и Китае побудили МВФ снизить прогноз мировой экономики на этот и следующий год, предупредив при этом, что ситуация может значительно ухудшиться, передает УНН.

Цитата

"Перспективы значительно ухудшились с апреля, – сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас, слова которого приводит AFP. – Мир вскоре может оказаться на грани глобальной рецессии, лишь спустя два года после последней".

"Три крупнейших экономики мира - США, Китай и Еврозона - застопорились, что имеет важные последствия для глобальных перспектив", - сказал он на брифинге.

Детали

Международный валютный фонд в своем отчете сократил оценку мирового ВВП на 2022 год до 3,2 процента, что на четыре десятых пункта ниже апрельского прогноза и примерно вдвое меньше, чем в прошлом году.

Несколько потрясений поразили мировую экономику, уже ослабленную пандемией, в том числе война в Украине, которая привела к росту мировых цен на продукты питания и энергоносители, что побудило центральные банки резко повысить процентные ставки, говорится в сообщении МВФ.

Но МВФ выступил с серьезной оговоркой по прогнозам, предупредив, что "риски для перспектив в подавляющем большинстве случаев смещены в сторону снижения", и если они материализуются, мировая экономика может столкнуться с одним из самых серьезных спадов за последние полвека.

Ключевыми среди опасений являются последствия войны в Украине, в том числе возможность того, что россия перекроет поставки природного газа в Европу, а также дальнейший скачок цен и нехватку продовольствия из-за того, что война сделала невозможным поставки зерна, которое может спровоцировать голод.

В настоящее время МВФ прогнозирует, что потребительские цены в этом году подскочат на 8,3 процента, что почти на целый пункт выше, чем прогнозировалось ранее, в то время как в странах с формирующимся рынком потребительские цены вырастут на 9,5 процентов.

Но "дальнейшие потрясения цен на продукты питания и энергоносители, связанные со снабжением войной в Украине, могут резко увеличить общую инфляцию".

Это усилит боль для бедных стран, менее способных выдержать шок, где пища составляет большую долю семейного бюджета.

США и Китай замедляются

В то время как мировая экономика показала себя получше, чем ожидалось, в первые три месяца года, похоже, что "во втором квартале она сократилась – первое сокращение с 2020 года", – говорится в сообщении МВФ.

МВФ снизил прогнозы роста для большинства стран, в частности, сильно пересмотрев прогнозы для США и Китая, снизив более чем на один пункт предыдущие прогнозы.

Сейчас фонд прогнозирует рост в США в этом году всего на 2,3 процента на фоне замедления потребительских расходов и повышения процентных ставок, и в отчете говорится, что рецессия, определяемая двумя кварталами негативного роста, возможно, уже началась.

Ожидается, что в 2022 году экономика Китая резко замедлится, увеличившись всего на 3,3 процента - это самый низкий показатель за более чем четыре десятилетия, не считая пандемического кризиса 2020 года, - из-за опасений по поводу Covid и "усугубления кризиса" сектора недвижимости, говорится в отчете.

Были и некоторые исключения из мрачного прогноза МВФ, в том числе для Италии, Бразилии, Мексики, а также для россии, которая, как ожидается, сократит экономический рост, но извлекает выгоду от роста цен на нефть из-за западных санкций.

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