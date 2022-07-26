МВФ знизив прогноз глобального зростання на тлі уповільнення США та Китаю

Цитата

"Перспективи значно погіршилися з квітня, - сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуріншас, слова якого наводить AFP. - Світ незабаром може опинитися на межі глобальної рецесії, лише через два роки після останньої".

"Три найбільші економіки світу - США, Китай і Єврозона - застопорилися, що має важливі наслідки для глобальних перспектив", - сказав він на брифінгу.

Деталі

Міжнародний валютний фонд у своєму звіті скоротив оцінку світового ВВП на 2022 рік до 3,2 відсотка, що на чотири десятих пункти нижче за квітневий прогноз і приблизно вдвічі менше, ніж минулого року.

Декілька потрясінь вразили світову економіку, вже ослаблену пандемією, у тому числі війна в Україні, яка призвела до зростання світових цін на продукти харчування та енергоносії, що спонукало центральні банки різко підвищити відсоткові ставки, йдеться у повідомленні МВФ.

Але МВФ виступив із серйозним застереженням щодо прогнозів, попередивши, що "ризики для перспектив у переважній більшості випадків зміщені у бік зниження", і якщо вони матеріалізуються, світова економіка може зіткнутися з одним із найсерйозніших спадів за останні півстоліття.

Ключовими серед побоювань є наслідки війни в Україні, у тому числі можливість того, що росія перекриє постачання природного газу до Європи, а також подальший стрибок цін та нестачу продовольства через те, що війна унеможливила постачання зерна, яке може спровокувати голод.

В даний час МВФ прогнозує, що споживчі ціни цього року підскочать на 8,3 відсотка, що майже на цілий пункт вище, ніж прогнозувалося раніше, у той час як у країнах з ринком, що формується, споживчі ціни зростуть на 9,5 відсотка.

Але "подальші потрясіння цін на продукти харчування та енергоносії, пов'язані з постачанням через війну в Україні, можуть різко збільшити загальну інфляцію".

Це посилить біль для бідних країн, найменше здатних витримати шок, де їжа становить велику частку сімейного бюджету.

США і Китай уповільнюються

У той час як світова економіка показала себе трохи краще, ніж очікувалося, у перші три місяці року, схоже, що "у другому кварталі вона скоротилася – перше скорочення з 2020 року", – йдеться у повідомленні МВФ.

МВФ знизив прогнози зростання для більшості країн, зокрема сильно переглянувши прогнози для США та Китаю, знизивши більш ніж на один пункт попередні прогнози.

Наразі фонд прогнозує зростання у США цього року лише на 2,3 відсотка на тлі уповільнення споживчих витрат та підвищення відсоткових ставок, і у звіті йдеться, що рецесія, яка визначається двома кварталами негативного зростання, можливо, вже почалася.

Очікується, що в 2022 році економіка Китаю різко сповільниться, збільшившись всього на 3,3 відсотка - це найнижчий показник за більш ніж чотири десятиліття, не рахуючи пандемічної кризи 2020 року, - через побоювання з приводу Covid і "посилення кризи" секторі нерухомості, йдеться у звіті.

Були й деякі винятки із похмурого прогнозу МВФ, у тому числі для Італії, Бразилії, Мексики, а також для росії, яка, як очікується, скоротить економічне зростання, але отримує вигоду від зростання цін на нафту через західні санкції.