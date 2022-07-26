МВФ знизив прогноз глобального зростання на тлі уповільнення США та Китаю

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55362 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 98049 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 103258 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 113027 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 108540 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 93513 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 96268 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 250793 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151503 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173095 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 138846 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 129223 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 93473 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 45235 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 66622 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 66621 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 250803 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 521066 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 468917 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 673184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 29601 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 45235 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 93473 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 138846 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 120653 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

МВФ знизив прогноз глобального зростання на тлі уповільнення США та Китаю

МВФ знизив прогноз глобального зростання на тлі уповільнення США та Китаю

Київ • УНН

 • 124723 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Різке зростання інфляції та різке уповільнення економічного зростання в США та Китаї спонукали МВФ знизити прогноз світової економіки на цей і наступний рік, попередивши при цьому, що ситуація може значно погіршитися, передає УНН.

Цитата

"Перспективи значно погіршилися з квітня, - сказав головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуріншас, слова якого наводить AFP. - Світ незабаром може опинитися на межі глобальної рецесії, лише через два роки після останньої".

"Три найбільші економіки світу - США, Китай і Єврозона - застопорилися, що має важливі наслідки для глобальних перспектив", - сказав він на брифінгу.

Деталі

Міжнародний валютний фонд у своєму звіті скоротив оцінку світового ВВП на 2022 рік до 3,2 відсотка, що на чотири десятих пункти нижче за квітневий прогноз і приблизно вдвічі менше, ніж минулого року.

Декілька потрясінь вразили світову економіку, вже ослаблену пандемією, у тому числі війна в Україні, яка призвела до зростання світових цін на продукти харчування та енергоносії, що спонукало центральні банки різко підвищити відсоткові ставки, йдеться у повідомленні МВФ.

Але МВФ виступив із серйозним застереженням щодо прогнозів, попередивши, що "ризики для перспектив у переважній більшості випадків зміщені у бік зниження", і якщо вони матеріалізуються, світова економіка може зіткнутися з одним із найсерйозніших спадів за останні півстоліття.

Ключовими серед побоювань є наслідки війни в Україні, у тому числі можливість того, що росія перекриє постачання природного газу до Європи, а також подальший стрибок цін та нестачу продовольства через те, що війна унеможливила постачання зерна, яке може спровокувати голод.

В даний час МВФ прогнозує, що споживчі ціни цього року підскочать на 8,3 відсотка, що майже на цілий пункт вище, ніж прогнозувалося раніше, у той час як у країнах з ринком, що формується, споживчі ціни зростуть на 9,5 відсотка.

Але "подальші потрясіння цін на продукти харчування та енергоносії, пов'язані з постачанням через війну в Україні, можуть різко збільшити загальну інфляцію".

Це посилить біль для бідних країн, найменше здатних витримати шок, де їжа становить велику частку сімейного бюджету.

США і Китай уповільнюються

У той час як світова економіка показала себе трохи краще, ніж очікувалося, у перші три місяці року, схоже, що "у другому кварталі вона скоротилася – перше скорочення з 2020 року", – йдеться у повідомленні МВФ.

МВФ знизив прогнози зростання для більшості країн, зокрема сильно переглянувши прогнози для США та Китаю, знизивши більш ніж на один пункт попередні прогнози.

Наразі фонд прогнозує зростання у США цього року лише на 2,3 відсотка на тлі уповільнення споживчих витрат та підвищення відсоткових ставок, і у звіті йдеться, що рецесія, яка визначається двома кварталами негативного зростання, можливо, вже почалася.

Очікується, що в 2022 році економіка Китаю різко сповільниться, збільшившись всього на 3,3 відсотка - це найнижчий показник за більш ніж чотири десятиліття, не рахуючи пандемічної кризи 2020 року, - через побоювання з приводу Covid і "посилення кризи" секторі нерухомості, йдеться у звіті.

Були й деякі винятки із похмурого прогнозу МВФ, у тому числі для Італії, Бразилії, Мексики, а також для росії, яка, як очікується, скоротить економічне зростання, але отримує вигоду від зростання цін на нафту через західні санкції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07