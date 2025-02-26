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МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Киев  •  УНН

 • 55222 просмотра

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МВФ требует прозрачности в деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, однако законопроект №13007 только усиливает коррупционные риски. Документ, инициированный Даниилом Гетманцевым, расширяет полномочия ФГВФЛ, делая его фактически неконтролируемой структурой без надлежащего судебного надзора. Вкладчики могут потерять право на своевременное возмещение средств, а передача активов ликвидируемых банков рискует стать закрытым и коррупционным процессом.

Украина уже много лет сотрудничает с Международным валютным фондом (МВФ), выполняя взятые на себя обязательства по реформированию финансовой системы. Одним из ключевых требований МВФ является совершенствование законодательства о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В частности, международные партнеры настаивали на введении открытого конкурса для назначения директора-распорядителя ФГВФЛ, что должно было бы обеспечить прозрачность и независимость этого учреждения. Еще одно требование - введение эффективных механизмов контроля за деятельностью фонда. Однако, вместо реализации настоящих реформ, направленных на защиту вкладчиков, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, используя требования МВФ как повод, подал законопроект №13007. Этот документ не только расширяет полномочия ФГВФЛ, но и делает его полностью ручным, создавая предпосылки для масштабных коррупционных злоупотреблений, пишет УНН.

Расширение полномочий ФГВФЛ: контроль без ответственности

Законопроект предусматривает значительное усиление роли Фонда гарантирования вкладов физических лиц, фактически делая его неконтролируемой структурой. То есть возможности ФГВФЛ значительно расширяются, однако механизма контроля за его деятельностью у общественности не будет. В соответствии с положениями документа, Фонд получает возможность:

  • самостоятельно принимать решения по управлению активами ликвидируемых банков без прозрачных механизмов оценки;
    • лишать вкладчиков права на своевременное возмещение средств;
      • ограничивать возможность судебного обжалования своих действий.

        В частности, законопроект, поданный Гетманцевым, предлагает фактически лишить вкладчиков права на своевременное возмещение средств и ликвидирует прозрачные механизмы компенсации.

        Нардеп также предлагает противоправно лишать права собственности клиентов банка, находящегося в процессе ликвидации, которые пользовались услугами ответственного хранения, в  случае не обращения за своими средствами в течение 90-дней с момента получения соответствующего уведомления. Подобная процедура противоправного присвоения чужих средств предусмотрена в законопроекте и в отношении акционеров и кредиторов, которые своевременно не обратились с соответствующим требованием.

        Такая законодательная инициатива противоречит норме Конституции Украины относительно права на свободное владение имуществом.

        Гетманцев также предлагает значительно расширить возможности Фонда гарантирования вкладов физлиц по управлению активами и одновременно фактически забрать у участников процесса ликвидации банка возможность судебного пересмотра решений ФГВФЛ.

        Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов17.02.25, 10:40 • 203728 просмотров

        Кроме того, для участников процесса ликвидации банка предлагается ограничить сроки для обжалования в судах решений ФГВФЛ до 1 месяца. Это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. 

        "Срок в 1 месяц на обжалование решений ФГВФЛ является необоснованно коротким и таким, что значительно усложняет доступ к правосудию для вкладчиков, бизнеса и других заинтересованных лиц. Учитывая сложность финансовых споров, необходимость анализа документов, сбора доказательной базы и привлечения экспертов, такой ограниченный срок фактически лишает людей возможности эффективной защиты", - рассказал УНН основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

        По его словам, вкладчики, чьи права нарушены, часто узнают о незаконных действиях с опозданием, а на момент, когда информация становится публичной, возможность обжалования уже теряется. 

        Один месяц - это критически малый срок, поскольку даже получение официальных ответов от госорганов может занимать больше времени. Дополнительно следует учесть, что обжалование действий Фонда гарантирования вкладов обычно требует глубокого финансового и юридического анализа, а в случае нарушений в процедуре продажи активов - еще и привлечения судебных экспертов. Установление такого ограничения создает условия для злоупотреблений со стороны должностных лиц и значительно усложняет возможность пересмотра спорных решений

        - пояснил юрист.

        Он отметил, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, требующей обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

        По мнению Касьяненко, есть несколько очевидных ситуаций, которые доказывают, что месяца недостаточно. Например, активы ликвидируемого банка могут быть проданы по значительно заниженной стоимости в результате сговора между участниками торгов, и вкладчик узнает об этом только по истечении установленного срока. Также возможны ситуации, когда в суд подают документы, содержащие технические или юридические ошибки, исправление которых требует времени, а заявитель просто не успевает подать уточненные доказательства. 

        Кроме того, во многих случаях люди просто не получают вовремя информацию о проведенных торгах или заключенных сделках, что лишает их возможности действовать оперативно. Это очевидно противоречит принципу равного доступа к правосудию. 

        Минимальный разумный срок для обжалования таких решений должен составлять не менее трех-шести месяцев, как это предусмотрено для большинства споров в хозяйственном и административном судопроизводстве. Для того чтобы избежать злоупотреблений и нарушений прав граждан, следует предусмотреть исключения, которые позволят продлить срок обжалования в случаях, когда лицо не имело возможности вовремя узнать о нарушении или столкнулось с бюрократическими препятствиями. Также необходимо закрепить механизм приостановления срока обжалования в случае задержки доступа к информации или документам. В противном случае этот законопроект откроет широкие возможности для принятия сомнительных решений без реальной возможности их пересмотра

        - отметил юрист.

        Уничтожение судебного надзора над деятельностью ФГВФЛ противоречит принципам верховенства права и создает предпосылки для масштабных злоупотреблений. Таким образом, активы ликвидированных банков могут быть распределены непрозрачно, что приведет к коррупционным схемам и потере доверия к финансовой системе.

        Ограничение доступа к публичной информации 

        Законодательная инициатива, которую продвигает Гетманцев, также противоречит "О доступе к публичной информации". Этот закон гарантирует каждому право получать информацию, находящуюся в распоряжении органов власти. Государственные учреждения обязаны обеспечивать открытость, прозрачность и доступность данных о своей деятельности. Ограничение доступа возможно только на законных основаниях и не может использоваться для сокрытия нарушений прав человека.

        Однако предложенный Гетманцевым законопроект существенно сужает доступ к информации о передаче активов банков, поскольку предоставляет Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальному банку Украины право ограничивать публичный доступ к данным о ликвидационных процессах банков.

        Закрытость информации по управлению активами ликвидируемых банков усложнит общественный контроль, создавая условия для возможных злоупотреблений и манипуляций при распределении активов. Работа ФГВФЛ станет менее прозрачной, что лишит граждан возможности узнать, как используются их средства, и оперативно реагировать на возможные нарушения. К тому же, недостаток информации усложнит судебные процессы, связанные с обжалованием действий ФГВФЛ.

        Все это значительно повышает коррупционные риски в процессе ликвидации банков. Как следствие, снижается доверие к финансовой системе и государственным институтам как среди украинских граждан, так и среди иностранных инвесторов.

        Создание коррупционных рисков

        Законопроект, инициированный Гетманцевым, предусматривает существенное расширение полномочий Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то же время документ не содержит действенных механизмов контроля за деятельностью Фонда, что создает серьезные коррупционные риски.

        В частности, предлагается разрешить ФГВФЛ передавать активы банков без открытых конкурсов и надлежащей оценки их рыночной стоимости. Это открывает возможности для коррупционных схем, поскольку таким образом Фонд сможет продавать имущество ликвидируемых банков по заниженным ценам компаниям, связанным с их бывшими владельцами.

        Предложенные изменения прямо нарушают нормы Закона Украины "О предотвращении коррупции":

        -       Статья 3: "Государственные органы должны обеспечивать прозрачность своей деятельности и предупреждать коррупционные риски." 

        -       Статья 5: "Государственные решения должны приниматься с учетом антикоррупционных механизмов и прозрачности процедур."

        -        Статья: "Должностные лица обязаны избегать конфликта интересов и не могут принимать решения, способствующие незаконному обогащению."

        Гетманцев фактически предлагает парламенту принять закон, который делает невозможным реальный контроль за деятельностью ФГВФЛ. Введение таких норм ограничивает возможность государственных органов осуществлять проверки и проводить эффективный аудит Фонда.

        В случае принятия этого законопроекта существенно возрастет риск "ручного управления" банковской системой. ФГВФЛ получит почти неограниченные полномочия в процессе ликвидации банков, не подконтрольные государству, обществу или судебным органам.

        Очевидно, что МВФ не требовал ограничения прав вкладчиков, акционеров и кредиторов ликвидируемых банков, параллельно с ликвидацией механизмов контроля за деятельностью Фонда гарантирования вкладов. Более того, эти изменения могут негативно повлиять на евроинтеграцию Украины, ведь в ЕС особое внимание уделяют защите прав граждан и соблюдению законности.

        Если этот закон будет принят, кредиторы и вкладчики рискуют остаться без эффективных механизмов защиты своих прав. Это, в свою очередь, может привести к массовым искам в Европейский суд по правам человека и дополнительным расходам из государственного бюджета Украины.

        Кроме того, принятие этого закона будет представлять серьезную угрозу для стабильности банковской системы. Потеря доверия к институту гарантирования вкладов может вызвать отток депозитов, что будет иметь негативные последствия для экономики. Также такие изменения в банковском секторе будут отпугивать инвесторов, что значительно ухудшит инвестиционный климат в стране.

        В условиях войны и экономической нестабильности власти следует не узурпировать полномочия, а наоборот - усиливать механизмы защиты прав граждан и обеспечивать прозрачность финансовой системы.

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        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Экономикаполитикапубликации

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