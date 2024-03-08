МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта
Киев • УНН
Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о пересмотре программы сотрудничества с Украиной с предоставлением транша в размере $900 млн во второй половине марта.
Совет директоров МВФ собирается во второй половине марта рассмотреть вопрос пересмотра программы сотрудничества с Украиной, предусматривающий выделение нового транша, как ожидается, в размере около 900 млн долл., сообщила на брифинге 7 марта директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джули Козак, пишет УНН.
Что касается даты заседания совета директоров, рассмотрение последнего пересмотра ожидается во второй половине марта
Она также оценила недавно принятый в Украине закон о корпоративном управлении: "Принятие того, что мы считаем знаковым законом о корпоративном управлении, является очень важным шагом на пути к укреплению государственных предприятий в Украине".
"Закон усиливает роль наблюдательных советов и приближает украинское законодательство к стандартам стран ОЭСР, соблюдая при этом важнейшие принципы управления государственными финансами, а также ограничивая бюджетные риски. Надежная имплементация закона будет иметь решающее значение для повышения эффективности государственных предприятий и формирует основу для дальнейших реформ в этой области, таких как разработка политики в отношении государственной собственности государственных предприятий", - ответила Козак на вопрос, какие ожидания МВФ от имплементации этого закона и как это может повлиять на развитие сектора государственных предприятий Украины и инвестиционный климат в стране.
Напомним
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