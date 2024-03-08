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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта

МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:38  •  5858 просмотра

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Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о пересмотре программы сотрудничества с Украиной с предоставлением транша в размере $900 млн во второй половине марта.

Совет директоров МВФ собирается во второй половине марта рассмотреть вопрос пересмотра программы сотрудничества с Украиной, предусматривающий выделение нового транша, как ожидается, в размере около 900 млн долл., сообщила на брифинге 7 марта директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джули Козак, пишет УНН.

Что касается даты заседания совета директоров, рассмотрение последнего пересмотра ожидается во второй половине марта

- сказала Козак.

Она также оценила недавно принятый в Украине закон о корпоративном управлении: "Принятие того, что мы считаем знаковым законом о корпоративном управлении, является очень важным шагом на пути к укреплению государственных предприятий в Украине".

"Закон усиливает роль наблюдательных советов и приближает украинское законодательство к стандартам стран ОЭСР, соблюдая при этом важнейшие принципы управления государственными финансами, а также ограничивая бюджетные риски. Надежная имплементация закона будет иметь решающее значение для повышения эффективности государственных предприятий и формирует основу для дальнейших реформ в этой области, таких как разработка политики в отношении государственной собственности государственных предприятий", - ответила Козак на вопрос, какие ожидания МВФ от имплементации этого закона и как это может повлиять на развитие сектора государственных предприятий Украины и инвестиционный климат в стране.

Напомним

За два года полномасштабной войны Украина привлекла более 75 млрд долларов внешней помощи. На этот год необходимо не менее 37 млрд долларов помощи от украинских партнеров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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