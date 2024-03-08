МВФ розгляне питання про виділення Україні траншу на 900 млн дол. у другій половині березня
Київ • УНН
Рада директорів МВФ розгляне питання про перегляд програми співпраці з Україною з наданням траншу в розмірі $900 млн у другій половині березня.
Рада директорів МВФ збирається у другій половині березня розглянути питання перегляду програми співпраці з Україною, що передбачає виділення нового траншу, як очікується, обсягом близько 900 млн дол., повідомила на брифінгу 7 березня директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулі Козак, пише УНН.
Щодо дати засідання ради директорів, розгляд останнього перегляду очікується у другій половині березня
Вона також оцінила нещодавно ухвалений в Україні закон про корпоративне управління: "Ухвалення того, що ми вважаємо знаковим законом про корпоративне управління, є дуже важливим кроком на шляху до зміцнення державних підприємств в Україні".
"Закон посилює роль наглядових рад та наближає українське законодавство до стандартів країн ОЕСР, дотримуючись при цьому найважливіших принципів управління державними фінансами, а також обмежуючи бюджетні ризики. Надійна імплементація закону матиме вирішальне значення для підвищення ефективності державних підприємств та формує основу для подальших реформ у цій галузі, таких як розробка політики щодо державної власності державних підприємств", - відповіла Козак на запитання, які очікування МВФ від імплементації цього закону і як це може вплинути на розвиток сектору державних підприємств України та інвестиційний клімат в країні.
Нагадаємо
За два роки повномасштабної війни Україна залучила понад 75 млрд доларів зовнішньої допомоги. На цей рік необхідно щонайменше 37 млрд доларів допомоги від українських партнерів.