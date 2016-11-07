МВФ пессимистично оценил экономические перспективы Украины

Новые данные опубликованы в осеннем докладе "Вопросы региональной экономики".

Ожидается, что Украина снова продемонстрирует худшие результаты в регионе по многим показателям.

"По мнению МВФ, в этом году, впрочем, как и в прошлом, страна займет последнее место по уровню инфляции (13% на конец периода) и темпам падения экспорта товаров и услуг (4,1%). По уровню внешнего долга к ВВП (141,3%) нас опередит только Черногория (155,9%).

1,5% роста ВВП, после 16% падения за 2014-15 годы, будет получено благодаря оживлению внешнего спроса, а никак не благодаря реформам", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Украина в числе худших стран и по уровню налогового администрирования.

"Страна имеет неудовлетворительную оценку в шести из 15 приведенных позиций. Хуже всего обстоят дела с "стратегическим управлением: как в части управления рисками, так и в части идентификации рисков нормативно-правового характера.

Между тем, в докладе подчеркивается, что "совершенствование управления государственными инвестициями и налогового администрирования может способствовать высвобождению до 2-4 процентов дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы для увеличения государственных инвестиций или для сокращения бюджетных дефицитов"", - резюмировал С.Арбузов.