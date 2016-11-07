МВФ песимістично оцінив економічні перспективи України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. МВФ переглянув макропрогноз економік країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов, передає УНН.
Нові дані опубліковані в осінній доповіді “Питання регіональної економіки”.
Очікується, що Україна знову продемонструє гірші результати в регіоні за багатьма показниками.
“На думку МВФ, в цьому році, втім, як і в минулому, країна посяде останнє місце за рівнем інфляції (13% на кінець періоду) і темпами падіння експорту товарів і послуг (4,1%). За рівнем зовнішнього боргу до ВВП (141,3%) нас випередить тільки Чорногорія (155,9%).
1,5% зростання ВВП, після 16% падіння за 2014-15 роки, буде отримано завдяки пожвавленню зовнішнього попиту, а ніяк не завдяки реформам”, — зазначив він.
Крім того, за його словами, Україна в числі гірших країн і за рівнем податкового адміністрування.
“Країна має незадовільну оцінку в шести з 15 наведених позицій. Найгірший стан справ зі “стратегічним управлінням: як в частині управління ризиками, так і в частині ідентифікації ризиків нормативно-правового характеру.
Тим часом, в доповіді підкреслюється, що „вдосконалення управління державними інвестиціями і податкового адміністрування може сприяти вивільненню до 2-4 відсотків додаткових ресурсів, які можуть бути використані для збільшення державних інвестицій або для скорочення бюджетних дефіцитів“”, — резюмував С.Арбузов.