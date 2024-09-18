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МВФ отложил запланированные консультации с россией

МВФ отложил запланированные консультации с россией

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 13:59  •  3316 просмотра

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МВФ отложил запланированную миссию в Россию на неопределенный срок. Официальная причина - техническая неготовность.

Международный валютный фонд отложил запланированную консультационную миссию с россией на неопределенный срок из-за технических вопросов, сообщил директор российского представительства в МВФ Алексей Можин в комментарии российскому госСМИ, пишет УНН.

Детали

"...руководство Фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины отложения миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций", - сказал Можин.

Как указывает Reuters, МВФ не сразу ответил на запрос о комментарии. Решение МВФ, как отмечается, было сообщено в понедельник, в день, когда миссия намеревалась начать онлайн-консультации. За ними должен был состояться визит делегации МВФ в москву для встреч с российскими официальными лицами.

"Это означало бы, что МВФ мог стать первым крупным международным финансовым органом, который направил бы свою официальную миссию в россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года", - указывает издание.

Можин сказал, что российской стороне "хорошо известно", что ряд европейских стран "высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и россией, о недопустимости проведения таких консультаций".

Он заявил, что "российская сторона никогда не просила проведения консультаций, но всегда выражала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках устава МВФ". "Такую готовность российская сторона вновь подтверждает", - сказал Множин.

Последняя ежегодная миссия МВФ посетила россию в ноябре 2019 года до начала пандемии COVID. 

Напомним

Украина и на Западе выражали обеспокоенность по поводу миссии в россию на фоне вторжения рф.

"Тривожний крок": Гельсінська комісія при Конгресі США відреагувала на рішення МВФ відправити місію до рф7 сентября 2024, 12:50 • 30607 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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reutersReuters
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